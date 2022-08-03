بيونغ يانغ: لا يحق لأحد لومنا على حيازة الأسلحة النووية والدفاع عن نفسها

أعلنت بيونغ يانغ أنه لا يحق لأي دولة لوم كوريا الشمالية على حيازتها الأسلحة النووية، وممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، لأنها ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان لها: "منذ أمد، انسحبت بيونغ يانغ من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كجزء من إجراء قانوني بموجب المادة المنصوص عليها في المعاهدة".

وأضافت: "بناء عليه، لا يحق لأحد أن يلوم كوريا الشمالية على حيازتها للأسلحة النووية وممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وهي ليست طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: "نوفوستي"