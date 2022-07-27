موسكو: سويسرا رفضت إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس للمشاركة في فعاليات أممية

أعلنت مسؤولة في الخارجية الروسية أن سويسرا رفضت إصدر تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس كان من المقرر أن يشاركوا في فعاليات أممية في جنيف.

وقالت الدبلوماسية الروسية إيرينا تياجلوفا خلال اجتماع فريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي، إنه "لضمان العمل الفعال للفريق الأممي... من المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية".

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى عدم تنفيذ الالتزامات بشأن استضافة الهيئات الأممية ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، بل ومن قبل سويسرا أيضا".

وأكدت: "لدينا ملاحظات محددة بشأن إصدار تأشيرات الدخول للخبراء الروس للمشاركة في الأعمال المتعلقة بأمن تقنية المعلومات، التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

وأضافت أن روسيا ترفض "السياسات التمييزية" لمنع ممثلي الدول من المشاركة في الفعاليات برعاية الأمم المتحدة "بذريعة مفتعلة".

وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لمدير دائرة أمن المعلومات الدولي للخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، الذي كان من المقرر أن يترأس الوفد الروسي إلى دورة فريق العمل الأممي الخاص بأمن المعلومات الدولي.

المصدر: نوفوستي