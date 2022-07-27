 
مباشر

موسكو: سويسرا رفضت إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس للمشاركة في فعاليات أممية

أخبار العالم

موسكو: سويسرا رفضت إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس للمشاركة في فعاليات أممية
Legion-Media BACKGRID
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thw0

أعلنت مسؤولة في الخارجية الروسية أن سويسرا رفضت إصدر تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس كان من المقرر أن يشاركوا في فعاليات أممية في جنيف.

وقالت الدبلوماسية الروسية إيرينا تياجلوفا خلال اجتماع فريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي، إنه "لضمان العمل الفعال للفريق الأممي... من المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية".

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى عدم تنفيذ الالتزامات بشأن استضافة الهيئات الأممية ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، بل ومن قبل سويسرا أيضا".

وأكدت: "لدينا ملاحظات محددة بشأن إصدار تأشيرات الدخول للخبراء الروس للمشاركة في الأعمال المتعلقة بأمن تقنية المعلومات، التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

وأضافت أن روسيا ترفض "السياسات التمييزية" لمنع ممثلي الدول من المشاركة في الفعاليات برعاية الأمم المتحدة "بذريعة مفتعلة".

وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لمدير دائرة أمن المعلومات الدولي للخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، الذي كان من المقرر أن يترأس الوفد الروسي إلى دورة فريق العمل الأممي الخاص بأمن المعلومات الدولي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا