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لوغانسك تعلن السيطرة على محطة الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك بلوغانسك

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لوغانسك تعلن السيطرة على محطة الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك بلوغانسك
Sputnik
القصف الأوكراني على دونباس-صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم قوات لوغانسك إيفان فيليبونينكو، أن قوات الجمهورية سيطرت على محطة توليد الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك، ويجري تطهيرها من القوات الأوكرانية المتبقية هناك.

وقال فيليبونينكو: "سيطرت وحدات الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك على محطة توليد الطاقة الحرارية الواقعة في بلدة سفيتلودارسك، وهي منشأة صناعية رئيسية في المنطقة. ويجري حاليا تطهير الأراضي التابعة لمحطة الطاقة من فلول الجماعات الأوكرانية المسلحة".

المصدر: تاس

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