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القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

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القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ
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قال مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، إن القوات الأوكرانية أطلقت خمسة صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية على مدينة الشيفسك بلوغانسك.

وجاء في البيان،"تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03:00 ليلا لمنطقة الشيفسك بخمسة صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية".

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وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

المصدر: نوفوستي 

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