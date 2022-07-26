وزير الدفاع التركي: صفقة الحبوب دخلت حيز التنفيذ

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن صفقة الحبوب قد دخلت حيز التنفيذ، معلنا أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر الموانئ الأوكرانية قريبا.

وقال أكار: "بدأ العمل بالفعل بصفقة الحبوب. أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر الميناء الأوكراني قريبا".

وأضاف: "نعمل على وضع خطة للنقل الآمن للحبوب. سيتم تفتيش السفن في الموانئ الأوكرانية وسيحضر ممثلو تركيا والأمم المتحدة خلال عملية التفتيش."

ووفقا له، فإن السفن المحملة بالحبوب ستبحر على طول طرق آمنة من الألغام.

كما أشار أكار إلى أن "العمل يجري الآن على اتفاقية بشأن نقل الوقود، وستكون مشابهة لـ"صفقة الحبوب".

المصدر: وكالات