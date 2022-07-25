أكار يبحث تصدير الحبوب الأوكرانية مع وزير البنية التحتية الأوكراني

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مسائل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، إن أكار أشار إلى "أهمية خروج أول سفينة محملة البحبوب بأسرع ما يمكن".

وأضاف أكار أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها من أجل تنظيم التوريدات بشكل آمن، مشيرا إلى أن عملا جار في مركز التنسيق بإسطنبول.

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وأعرب الوزير التركي عن رضاه عن تصريحات الجانب الأوكراني بشأن الخطط للبدء بتوريدات الحبوب خلال أسبوع.

يذكر أن الاتفاقات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية تم توقيعها في إسطنبول يوم 22 يوليو الجاري بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

المصدر: تاس