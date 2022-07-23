ليزا تراس: أنا متمردة وأسعى لتغيير الأوضاع السياسية في البلاد

في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" وصفت المرشحة لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، وزيرة الخارجية، ليزا تراس، نفسها بأنها متمردة تريد تغيير الأوضاع السياسة في بريطانيا.

وأوضحت تراس أنها تريد أن "تتصرف بشكل مختلف وأن تكون جريئة لضمان أن تتمتع المملكة المتحدة بنمو مرتفع وإنتاجية عالية".

وترشحت تراس ووزير الخزانة السابق، ريشي سوناك، إلى الجولة الأخيرة من السباق للوصول إلى رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وفي وقت سابق قالت تراس، إنها قادرة على هزيمة سوناك، في السباق لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة.

المصدر: نوفوستي