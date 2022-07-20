تراس تؤكد قدرتها على هزيمة سوناك في سباق رئاسة الحكومة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها قد تهزم وزير المالية السابق، ريشي سوناك، في السباق لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة.

وبعد أن وصلت إلى السباق النهائي، شكرت تراس نواب حزب المحافظين على ثقتهم بها، وقالت: "أود أن أشكر كل واحد من زملائي الذين دعموني طوال هذه المرحلة من هذه المسابقة. كما أود أن أشيد بكل مرشح وقف من أجل القيادة. كل واحد منهم منهم ساهم بشكل كبير في حزب المحافظين والحياة العامة".

Thank you for putting your trust in me.



I’m ready to hit the ground running from day one.#LizForLeaderpic.twitter.com/bCKE1LG94o — Liz for Leader (@trussliz) July 20, 2022

وأضافت: "أنا مستعدة الآن لقيادة البلاد وعرض خطتي الاقتصادية الجديدة الجريئة التي ستخفض الضرائب وتنمو اقتصادنا وتطلق العنان لإمكانات الجميع في المملكة المتحدة.. "بصفتي رئيسة للوزراء، سأبدأ العمل من اليوم الأول، وأوحد الحزب وأحكم بما يتماشى مع القيم المحافظة".

وأعربت تراس عن فخرها بأن تكون جزءا من حزب المحافظين والوحدويين، و"أنا متحمسة لقضاء الأسابيع القليلة المقبلة لإثبات لجميع أعضائنا لماذا أنا الشخص المناسب لقيادته الحزب، ولقيادة أمتنا العظيمة".

المصدر: "سكاي نيوز"