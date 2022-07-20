ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

اختار النواب المحافظون في بريطانيا وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس لانتخابات رئاستي الحزب، والوزراء.

ووفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي، تقدم سوناك في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين وحصل اليوم الأربعاء على 137 صوتا، متقدما على تراس التي جمعت 113 صوتا، في حين تم إقصاء وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات.

واقتراع اليوم كان الخامس والأخير، على أن يختار حوالي 200 ألف منتسب إلى الحزب زعيما من خلال الاقتراع عبر البريد. وسيتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر المقبل.

يذكر أن هذا الاقتراع الداخلي في حزب المحافظين، جاء بعد إعلان بوريس جونسون في السابع من يوليو استقالته من رئاسة الوزراء، بعد موجة استقالات داخل حكومته إثر سلسلة من الفضائح.

المصدر: "أ ف ب"