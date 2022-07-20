في آخر ظهور له في مجلس العموم.. جونسون يستشهد بـ"الترميناتور" ويقدم نصائح لخليفته

تلقى رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون ترحيبا من نواب حزب المحافظين، في آخر ظهور له في مجلس العموم، وتوجه إليهم مودعا بعبارة من فيلم "ترميناتور".

وأثارت العبارة الوداعية "Hasta la vista baby" من فيلم الترميناتور والتي تعني حتى نلتقي مرة أخرى، تكهنات بأنه ربما يخطط للعودة، مضيفا: "المهمة أنجزت إلى حد كبير.. في الوقت الحالي".

'Hasta la vista, baby': Boris Johnson concludes final PMQs as prime minister pic.twitter.com/Dp5mVCymaj — The Independent (@Independent) July 20, 2022

هذا ووجه جونسون سلسلة من النصائح إلى خليفته قائلا: "أولا: إبقى على مقربة من الأمريكيين، ادعم الأوكرانيين، وتمسك بالحرية والديمقراطية في كل مكان. ثانيا: قلل الضرائب وألغِ الضوابط حيثما أمكن لجعل هذا أفضل مكان للعيش والاستثمار، وثالثا: تحقق دائما من مرآة الرؤية الخلفية".

وفي خرق لقواعد السلوك في مجلس العموم، وقف نواب حزب المحافظين مصفقين، للإشادة بجونسون على ما يكاد يكون آخر ظهور له في مجلس العموم كرئيس للوزراء.

أما سلفه تيريزا ماي، فوقفت أيضا مع نواب الحزب إلا أنها وحدها لم تصفق له. كما لم يشارك نواب حزب العمال في التصفيق، وتوجهوا إلى أبواب الخروج حيث وقع جونسون بقائمة من إنجازاته المزعومة في منصبه.

المصدر: "الإندبندنت"