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في آخر ظهور له في مجلس العموم.. جونسون يستشهد بـ"الترميناتور" ويقدم نصائح لخليفته

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في آخر ظهور له في مجلس العموم.. جونسون يستشهد بـ
AP
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تلقى رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون ترحيبا من نواب حزب المحافظين، في آخر ظهور له في مجلس العموم، وتوجه إليهم مودعا بعبارة من فيلم "ترميناتور".

وأثارت العبارة الوداعية "Hasta la vista baby" من فيلم الترميناتور والتي تعني حتى نلتقي مرة أخرى، تكهنات بأنه ربما يخطط للعودة، مضيفا: "المهمة أنجزت إلى حد كبير.. في الوقت الحالي".

هذا ووجه جونسون سلسلة من النصائح إلى خليفته قائلا: "أولا: إبقى على مقربة من الأمريكيين، ادعم الأوكرانيين، وتمسك بالحرية والديمقراطية في كل مكان. ثانيا: قلل الضرائب وألغِ الضوابط حيثما أمكن لجعل هذا أفضل مكان للعيش والاستثمار، وثالثا: تحقق دائما من مرآة الرؤية الخلفية".

وفي خرق لقواعد السلوك في مجلس العموم، وقف نواب حزب المحافظين مصفقين، للإشادة بجونسون على ما يكاد يكون آخر ظهور له في مجلس العموم كرئيس للوزراء.

أما سلفه تيريزا ماي، فوقفت أيضا مع نواب الحزب إلا أنها وحدها لم تصفق له. كما لم يشارك نواب حزب العمال في التصفيق، وتوجهوا إلى أبواب الخروج حيث وقع جونسون بقائمة من إنجازاته المزعومة في منصبه. 

المصدر: "الإندبندنت"

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