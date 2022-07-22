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بيسكوف يعتبر التقارير الإعلامية بشأن "توربينات" السيل الشمالي سخيفة

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بيسكوف يعتبر التقارير الإعلامية بشأن
Stefan Sauer/dpa
صورة أرشيفية
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وصف الناطق باسم الكرملين التقارير الإعلامية القائلة إن التأخير في تسليم توربينات خط أنابيب "السيل الشمالي-1" سببه روسيا بالسخيفة.

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جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي تابع أن الحديث يدور عن بعض المصادر الإعلامية التي تدعي أنه "ليس من الواضح إلى أين يتم إرسال التوربينات"، ووصف بيسكوف ذلك بأنه "محض هراء"، حيث أن الشركة التي أصلحت التوربينات هي شركة "سيمنس"، وهي تعرف جيدا مكان تركيب هذه التوربينات، وتعرف كيفية إعادتها.

وعلق بيسكوف: "إن تلك رسالة سخيفة من المصدر الإعلامي".

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، نقلا عن مصادر، إن موسكو لم تصدر المستندات اللازمة لإعادة التوربينات إلى روسيا، ولم تحدد إلى أي نقطة جمركية يتعين تسليمها.

المصدر: نوفوستي

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