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لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصا خلال اليوم الماضي

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لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصا خلال اليوم الماضي
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصا وخمس ناقلات جند مدرعة وبطاريتي مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة في بيان لها اليوم: "خلال الاشتباكات مع قواتنا خلال اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد: 54 عسكريا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وبطاريتا مدفعية، وخمس شاحنات عسكرية".

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ويوم أمس الجمعة أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الجيش الأوكراني فقد خلال اليوم السابق 49 قتيلا و7 مدرعات ودبابة واحدة.

المصدر: نوفوستي

 

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