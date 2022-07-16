لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصا خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصا وخمس ناقلات جند مدرعة وبطاريتي مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة في بيان لها اليوم: "خلال الاشتباكات مع قواتنا خلال اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد: 54 عسكريا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وبطاريتا مدفعية، وخمس شاحنات عسكرية".

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ويوم أمس الجمعة أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الجيش الأوكراني فقد خلال اليوم السابق 49 قتيلا و7 مدرعات ودبابة واحدة.

المصدر: نوفوستي