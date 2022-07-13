لوغانسك: القوات الروسية وقوات لوغانسك تقتحم مدينة سوليدار

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الروسية وقوات لوغانسك اقتحمت مدينة سوليدار في دونباس.

وقال كيسيليف: "تواصل القوات الروسية وقوات لوغانسك تحرير المدن والبلدات التي كانت تحت الاحتلال النازي. دخلت وحداتنا أطراف مدينة سوليدار".

وأشار إلى أنه تم العثور على مستودع ذخيرة يحوي قرابة ستة آلاف قذيفة من عيار 122 ملم.

ويشار إلى أن قوات التحالف حررت أراضي لوغانسك بالإضافة إلى جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بما في ذلك فولنوفاكا، ماريوبول وسفياتوغورسك.

المصدر: نوفوستي