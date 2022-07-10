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زاخاروفا تحذر الاتحاد الأوروبي: للصبر حدود والرد سيكون ملائما

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زاخاروفا تحذر الاتحاد الأوروبي: للصبر حدود والرد سيكون ملائما
Globallookpress
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد، فإن رد روسيا سيكون ملائما.

وقالت زاخاروفا: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود. لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل. ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".

وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس باركوفي وقت سابق إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.

المصدر: نوفوستي

 

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