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زيلينسكي يوضح سبب إقالته عددا من السفراء

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زيلينسكي يوضح سبب إقالته عددا من السفراء
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أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سبب قراره بإقالة السفراء الأوكرانيين في عدد من الدول، بما في ذلك ألمانيا مؤخرا.

وقال زيلينسكي في بيان إن هذا جزء طبيعي من الممارسة الدبلوماسية: "وقعت مراسيم بشأن إقالة العديد من سفراء أوكرانيا. هذا التناوب هو جزء طبيعي من الممارسة الدبلوماسية. وسيتم تعيين ممثلين جدد لأوكرانيا في تشيكيا وألمانيا وهنغاريا والنرويج والهند. ويجري إعداد المرشحين من قبل وزارة الخارجية".

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وأفادت الأنباء أمس السبت بأن زيلينسكي أقال سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا وهنغاريا والنرويج وجمهورية التشيك والهند. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضا إعفاء السفراء الأوكران من مناصبهم لدى جزر المالديف ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

المصدر: نوفوستي

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