السفارة الروسية في واشنطن: الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا بأي ثمن

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن وراء الشحنة الأمريكية المرتقبة لأربعة أنظمة صواريخ HIMARS متعددة الإطلاقات إلى أوكرانيا رغبة واشنطن الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن.

وجاء في بيان السفارة: "خلف هذا القرار رغبة واشنطن الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، للتعويض عن الخسائر المتزايدة للكتائب (الأوكرانية) القومية المتطرفة والقوات المسلحة".

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وأضافت السفارة أن رؤية ممثلي الولايات المتحدة حول "الأغراض الدفاعية" لاستخدام الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا هي إفلاس (غير مجدية).

وتابعت السفارة: "سلطات كييف والتشكيلات القومية (المتطرفة المسلحة) تستخدم أسلحة من الولايات المتحدة لتدمير مدن دونباس. وتشن القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار هجمات مستهدفة المناطق السكنية في دونيتسك. ويتم القصف بقذائف الناتو من عيار 155 ملم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر مرسوما بتخصيص 400 مليون دولار كحزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا، تضم 4 أنظمة راجمات صواريخ من طراز HIMARS.

المصدر: نوفوستي