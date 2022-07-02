المعهد البحري للولايات المتحدة: صور أقمار صناعية تكشف عن "زورق شبحي" جديد تصنعه إيران (صور)

أعلن المعهد البحري للولايات المتحدة أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن زورق "شبحي" جديد قيد الصناعة في إيران.

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وأوضح المعهد البحري للولايات المتحدة أن "قاربا جديدا قيد الإنشاء في إيران، شوهد عبر صور للأقمار الصناعية"، لافتا إلى أن "الزورق المجهول الشكل يتميز بزاوية نظيفة، ويبدو أكثر خفية من الأنواع السابقة، ويمكن أن يكون قاربا صاروخيا".

وأشار الموقع إلى أن عملية البناء "تقع في حوض بناء السفن في قشم مادكاندلو لبناء السفن التعاونية بجزيرة قشم، ويمكن رؤية القارب في صور الأقمار الصناعية التجارية لشركة "إيرباص" التي تمت مشاركتها بشكل عام على Google Earth".

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وأفاد الموقع بأن "الزورق الجديد شوهد بجوار زورق صاروخي جديد آخر، وهو كورفيت صاروخي من طراز "الشهيد سليماني"، وهو هذا أيضا تصميم متأثر بالتخفي، ويبدو حديثا بشكل عام"، موضحا أن "الزورق الجديد يحمل بعض أوجه التشابه في الشكل العام ولكنه أصغر بشكل ملحوظ من الزورق الآخر، إذ يبلغ طوله حوالي 166 قدما، وعرضه 46 قدما".

وقال المعهد البحري الأمريكي في تقريره موضحا: "يبدو أن الزورق الجديد يفتقر إلى مهبط المروحيات الذي تمتلكه فئة "الشهيد سليماني"، لكنه غير مكتمل حاليا، لذلك من الصعب وضع التقييم النهائي..لديه فتحتان في السطح الخلفي تدلان على أنابيب الصواريخ المنبثقة، ومن المحتمل أن تكون هذه لـ4-8 صواريخ "نور" أو "قادر" المضادة للسفن، وهي مشتقات إيرانية من عائلة صواريخ "C-802" الصينية من صواريخ القشط البحري، أي ما يعادل تقريبا نوعي صواريخ "هاربون" و"نبتون" الشهيرة".

وأضاف التقرير: "نظرا لوجود حوض بناء السفن والقرب من كورفيت الصاروخي من طراز "الشهيد سليماني"، فمن المرجح أن السفينة الجديدة قيد الإنشاء لصالح الحرس الثوري الإسلامي، فيلق الحرس الثوري الإسلامي - البحرية (IRGC-N)، هي خدمة بحرية متميزة، منفصلة عن البحرية النظامية، أو بحرية جمهورية إيران الإسلامية (إيرين)، وبينما لا يزال مرتبطا بشكل شائع بالقوارب السريعة ذات التسليح الخفيف والمراكب الجديدة الأخرى، يقوم الحرس الثوري الإيراني بالتحديث، ويقوم بشكل متزايد ببناء السفن التي تنافس البحرية العادية".

وأردف المعهد في تقريره: "تشمل هذه السفن فئة "الشهيد سليماني"، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة "Naval News" في مارس 2021، ومن المعروف أن ثلاثًا منها قيد الإنشاء ، كل منها في ساحة مختلفة ، لكنها لم تدخل الخدمة النظامية بعد. إنها تجمع بين هيكل طوف أنيق، تم اختباره على زوارق "IRIS Shahid Nazeri"، مع جوانب ذات زوايا حديثة..شكلها العام يوحي بالجهود المبذولة لتقليل توقيع الرادار الخاص بهم، لكن أسلحتهم الرئيسية لا تزال نموذجية، وتتألف من أربعة صواريخ في كل مكان من طراز C-802".

ولفت المعهد إلى أن "الزورق الجديد يبدو مصمما لزيادة التخفي، على الرغم من أن شكله النهائي غير مرئي بعد".

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المصدر: news.usni.org