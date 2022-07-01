"أ ف ب" تكشف حقيقة فيديو لقاسم سليماني خلال لقاء سري مع عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ادعى ناشروه أنه "مسرب" لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، خلال لقاء سري جمعه بعناصر من الاستخبارات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "أ ف ب" الفرنسية أن الفيديو في الحقيقة منشور على وكالات أنباء إيرانية عدة ويظهر لقاء سليماني بالمخرج الإيراني نادر طالب زاده.

ويظهر في الفيديو رجل بلحية بيضاء يتقدم نحو طاولة يجلس إليها عدد من الأشخاص من بينهم القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، ويسلم عليهم.

وجاء في التعليق المرافق للمقطع: "بعد أن رفعت إسرائيل السرية عن إيران.. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرب".

وحظي الفيديو بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "تويتر".

💢 بعد ان رفعت إسرائيل 🇮🇱 السرية عن إيران .. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرب‼️

و عاشت المئاومة pic.twitter.com/Z78aKlYe5K — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) June 27, 2022

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن عناصر عدة تثير الشك في أن يكون الفيديو "مسربا"، إذ تبدو القاعة التي صور فيها مجهزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرقة.

وأكدت "أ ف ب" أنه وبعد تقطيع الفيديو أرشد البحث إليه منشورا في مواقع وكالات إيرانية عدة، ما يزيل عنه شبهة "التسريب".

وقد جاء في التعليق المرافق للفيديو الأصلي أنه يعود للقاء قاسم سليماني بالمخرج الإيراني الراحل نادر طالب زاده.

ويظهر في بداية المقطع طالب زاده وهو يسلم على المخرج الإيراني إبراهيم حاتمي كيا.

كما تتطابق هذه اللقطة مع صور المخرجين التي نشرتها وكالة فرانس برس سابقا.

جدير بالذكر أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قتل في الثالث من يناير 2020، في ضربة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: أ ف ب