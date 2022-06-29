انطلاق قمة دول بحر قزوين في العاصمة التركمانستانية عشق آباد بمشاركة الرئيس الروسي (فيديو)

انطلقت أعمال قمة الدول المطلة على بحر قزوين بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى العاصمة التركمانستانية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى الرئيس الروسي يشارك في قمة دول بحر قزوين في دورتها السادسة، كل من الرئيس التركمانستاني سردار بيردي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ومن المقرر أن يعقد زعماء الدول الخمس بعد الاجتماع المضيق، اجتماعا موسعا.

ومن المنتظر أيضا أن يصدر بيان بعد انتهاء أعمال القمة حول النقاط والمحاور التي تم الاتفاق عليها بشأن تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء.

المصدر: نوفوستي