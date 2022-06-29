بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في قمة بحر قزوين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى عاصمة تركمانستان عشق آباد، للمشاركة في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

ويشارك في القمة قادة روسيا وتركمانستان وأذربيجان وإيران وكازاخستان.

وسيتبادل زعماء الدول خلال القمة وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون في منطقة بحر قزوين.

ومن المنتظر أن يولوا اهتماما خاصا لموضوعات التعاون الاقتصادي، نظرا لما تتمتع به المنطقة من إمكانات كبيرة من حيث المعادن والثروات البحرية الحية، وكذلك في مجالات السياحة والنقل.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قمة دول بحر قزوين ستركز على ضرورة تعزيز التعاون العسكري.

وأعلن أن الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفقت على تسريع العمل بشأن اتفاقية لتعزيز تدابير بناء الثقة والتعاون العسكري في بحر قزوين.

المصدر: نوفوستي