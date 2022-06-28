لافروف: كلما ازداد ضح الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا كلما طال أمد الأزمة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه كلما ازداد ضح الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا كلما طال أمد الأزمة.

وصرح وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، بعشق آباد، أن "ما يفكر فيه زيلينسكي لا يهم، فهو لا يتخذ قرارات"، مضيفا أن روسيا ليست مهتمة بما إذا كان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيشارك في قمة مجموعة العشرين أو لا.

وأعلن لافروف أن قمة دول بحر قزوين التي ستعقد غدا بعاصمة تركمانستان ستركز على ضرورة تعزيز التعاون العسكري.

وقال إن الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفقت على تسريع العمل بشأن اتفاقية لتعزيز تدابير بناء الثقة والتعاون العسكري في بحر قزوين.

وأضاف لافروف أن تعزيز الناتو لوجوده على الجانب الشرقي هو استمرار لنهجه غير المقبول المتمثل في التوسع والاقتراب من حدود روسيا الاتحادية.

وبحسب قوله، فإن الناتو قرر تعزيز قواته في الجهة الشرقية بغض النظر عن قرار القمة المقبلة للحلف.

المصدر: RT