إيران تعزي الأردن بضحايا تسرب الغاز في ميناء العقبة
AP
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تقدمت الخارجية الإيرانية من الحكومة والشعب في الأردن بالعزاء في ضحايا الحادث الذي وقع في ميناء العقبة وأودى بحياة عدد من الأردنيين.
وذكرت الخارجية الإيرانية إن المتحدث باسمها ناصر كنعاني أعرب "عن أسفه وتعازيه للحكومة الأردنية والشعب الأردني، ولا سيما أسر ضحايا الحادث الذي أودى بحياة مواطنين وتسبب بجرح عدد من الأردنيين وبعض الرعايا الأجانب، داعيا إلى الشفاء الفوري للمصابين".
وكان 13 شخصا قضوا، وأصيب 251 نتيجة تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني.
المصدر: RT