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الأردن.. ارتفاع عدد ضحايا "تسرب الغاز السام" إلى 13 وفاة و251 إصابة

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الأردن.. ارتفاع عدد ضحايا
من موقع تسرب الغاز السام ـ (مديرية الأمن العام الأردنية)
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ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 13 حالة وفاة، و251 إصابة،

وكانت وكالة "بترا" ذكرت أن الشرطة أطلقت تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل.

ونقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"

الأردن.. ارتفاع عدد ضحايا

وكانت الوكالة نقلت عن الناطق في وقت سابق أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف الناطق أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

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