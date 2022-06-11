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سحابة دخانية هائلة جراء انفجار قوي في منطقة أفديفكا بدونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي (فيديوهات)

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سحابة دخانية هائلة جراء انفجار قوي في منطقة أفديفكا بدونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي (فيديوهات)
Sputnik
جمهورية دونيتسك
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وقع انفجار قوي في منطقة أفديفكا في دونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي وحيث تسيطر التشكيلات المسلحة الأوكرانية، أدى لظهور "سحابة فطر" كبيرة في الهواء.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن غمامة كبيرة (تشبه الفطر) ظهرت مباشرة بعد سلسلة من الهجمات، تزامنا مع  شن القوات الأوكرانية قصفا حوالي الساعة 20:30 - 21:00 (بتوقيت موسكو) في دونيتسك.

يذكر أن أفدييفكا الآن تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وكان المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، أفاد اليوم بحدوث إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على عدة بلدات في دونيتسك.

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي" 

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