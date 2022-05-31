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بالفيديو..حريق هائل في منشأة تحتوي على مواد كميائية بالولايات المتحدة

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بالفيديو..حريق هائل في منشأة تحتوي على مواد كميائية بالولايات المتحدة
RT
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أفادت شبكة "فوكس نيوز" باندلاع حريق هائل في شركة كيماويات بالقرب من وسط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية.

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ويحسب "فوكس نيوز"، فإن الحريق والدخان كانا شديدين لدرجة أنه تم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء المجاورة، إذ تمت رؤية دخان أسود كثيف يتصاعد من المبنى على بعد أميال.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت بمواقع التواصل الاجتماعي  ألسنة اللهب الهائلة تتصاعد من المبنى بينما عمل رجال الإطفاء والمستجيبون الأوائل للسيطرة على الحريق، حيص سمع أصوات انفجارات قادمة من المبنى بسبب احتراق خزانات البروبان والمواد الكيميائية الأخرى داخل كلية Nox-Crete الواقعة في شارع 20 الجنوبي.

وبدأ الحريق فى حوالى الساعة 7 مساء، بالتوقيت المحلي، ومن غير الواضح سبب اندلاعه.

وأوضح مسؤولون بإدارة إطفاء أوماها أن جدران المبنى بدأت في الانهيار، في حين أنه وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وليس من الواضح ما إذا كان أي شخص في المبنى عندما بدأ الحريق.

وقالت إدارة إطفاء أوماها إن المساعدة كانت متاحة للسكان الذين أجبروا على الإخلاء بسبب الحريق الكبير، وكتبت: "كل ما أوصينا بالإخلاء ، فتحنا مركز كولومبوس المجتمعي في 1523 جنوب شارع 24..إذا كنت بحاجة إلى مكان لإيواء ، فالرجاء الذهاب إلى هناك، وسيكون لدينا أيضًا الصليب الأحمر لمساعدتك".

المصدر: "فوكس نيوز"

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