حريق ضخم في ميناء تستأجر أنقرة في السودان

اندلع حريق ضخم في منطقة إنزال البضائع بميناء سواكن، المنفذ البحري الأقدم في السودان، والذي تستأجره أنقرة بموجب اتفاق مع الرئيس السابق عمر البشير منذ 2017، ولمدة 99 عاما.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الميناء طه أحمد مختار: "أخشى خروج الوضع عن السيطرة.. الآن خمس سيارات إطفاء تكافح الحريق".

ونقلت الوكالة عن شهود أن "سحابة من الدخان تغطي منطقة الميناء تماما".

بينما قال أحد العاملين بالميناء المطل على البحر الأحمر، أن "الحريق اندلع منذ الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي، في منطقة إنزال البضائع من السفن".

وتبعد سواكن نحو 60 كلم جنوب بورتسودان، الميناء الرئيسي للبلاد.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ما تسبب بنشوب الحريق أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

وكان الرئيس السابق عمر البشير وقّع اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام 2017، تستأجر بموجبه أنقرة ذلك الميناء لمدة 99 عاما، ويقضي الاتفاق بأن تقوم تركيا بترميم مباني المدينة التي تعود الى العصر العثماني وبأن تبني مركزا لصيانة السفن.

وأثار الاتفاق غضب دول في المنطقة، خصوصا مصر التي خشيت من توسع نفوذ أردوغان عند بوابتها الجنوبية.

وحتى الآن لا يزال مستقبل الاتفاق مع الاتراك غامضا، خصوصا بعد إطاحة الجيش للبشير في أبريل 2019 عقب انتفاضة شعبية.

المصدر: "أ ف ب"