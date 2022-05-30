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شولتس يكشف شرط برلين مقابل رفع العقوبات "الهائلة" عن روسيا

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شولتس يكشف شرط برلين مقابل رفع العقوبات
Legion-Media
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه يجب على أوكرانيا نفسها أن تقرر شروط السلام التي ستقبلها مع روسيا، مضيفا أن نظام العقوبات سيعتمد على هذه الاتفاقيات، لا المفروضة من الخارج.

وأوضح شولتس عبر قناة ARD يوم الاثنين: "من الواضح تماما أن الاتفاق الذي تعتبره أوكرانيا نفسها صحيحا فقط يمكن أن يؤدي إلى حقيقة أن القيود الهائلة على الاستقرار الاقتصادي لروسيا المرتبطة بالعقوبات ستنتهي".

في الوقت نفسه، أكد شولتس مرة أخرى أن هذا لا ينبغي أن يكون "سلاما مفروضا".

كما قال شولتس إن "الأهداف التي تضعها روسيا لنفسها لن تكون قابلة للتحقيق". ودعا مرة أخرى إلى انسحاب العسكريين الروس من الأراضي الأوكرانية.

المصدر: تاس

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