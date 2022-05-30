 
مباشر

بلينكن يطالب طهران بالإفراج عن ناقلتي النفط اليونانيتين

أخبار العالم

بلينكن يطالب طهران بالإفراج عن ناقلتي النفط اليونانيتين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4xo

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن بلاده تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين احتجزتهما الجمعة.

وكتب بلينكن في تغريدة على "تويتر": "تطالب الولايات المتحدة إيران الإفراج الفوري عن السفينتين اليونانيتين مع حمولتهما وطاقمهما"، مشددا على أن "تهديدات إيران والحرس الثوري الإيراني للأمن الإقليمي والعالمي غير مقبولة".

واستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلتين يونانيتين يوم الجمعة 27 يونيو بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج.

والناقلتان اليونانيتان اللتان تم الاستيلاء عليهما هما Prudent Warrior وDelta Poseidon.

وتم ضبط إحدى الناقلتين قرب عسلوية والأخرى قرب بندر لنجة قرب جزيرة هندورابي.

واحتجزت اليونان سفينة ترفع العلم الإيراني الشهر الماضي، فيما أفادت وسائل إعلامي بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا