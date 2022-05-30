بلينكن يطالب طهران بالإفراج عن ناقلتي النفط اليونانيتين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن بلاده تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين احتجزتهما الجمعة.

وكتب بلينكن في تغريدة على "تويتر": "تطالب الولايات المتحدة إيران الإفراج الفوري عن السفينتين اليونانيتين مع حمولتهما وطاقمهما"، مشددا على أن "تهديدات إيران والحرس الثوري الإيراني للأمن الإقليمي والعالمي غير مقبولة".

The United States calls on Iran to immediately release the two Greek vessels, along with their cargoes and their crews. Iranian and IRGC threats to regional and global security are unacceptable. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 30, 2022

واستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلتين يونانيتين يوم الجمعة 27 يونيو بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج.

والناقلتان اليونانيتان اللتان تم الاستيلاء عليهما هما Prudent Warrior وDelta Poseidon.

وتم ضبط إحدى الناقلتين قرب عسلوية والأخرى قرب بندر لنجة قرب جزيرة هندورابي.

واحتجزت اليونان سفينة ترفع العلم الإيراني الشهر الماضي، فيما أفادت وسائل إعلامي بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT