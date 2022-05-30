مسؤول إيطالي يصف منع عازفين روس من المشاركة في مسابقة موسيقية بـ"الفعل الفاضح"

قال رودولفو زيبرنا، عمدة مدينة غوريتسيا الإيطالية، إن منظمي مهرجان "رودولفو ليبيتسير" ارتكبوا فعلا فاضحا بمنعهم مشاركة فنانين روسيين في هذه المسابقة الموسيقية العالمية.

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وأضاف زيبرنا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن منظمي المسابقة وهم من "جمعية ليبيتسير"، ارتكبوا فعلا فاضحا بقرارهم هذا، نظرا للطابع متعدد الجنسيات والتقاليد الثقافية القديمة لهذه المدينة على الحدود مع سلوفينيا.

وفي وقت سابق، رفض منظمو المسابقة الموسيقية التي تجري في مدينة غوريتسيا، والتي كان من المقرر أن تقام في سبتمبر، مشاركة 3 عازفات كمان روسيات. وصرح لورينتسو كوالي، رئيس جمعية "ليبيتسير"، بأن القرار جاء تماشيا مع العقوبات الدولية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا.

على إثر ذلك، دعا مجلس بلدية مدينة غوريتسيا المنظمين إلى اجتماع، ولم يحضروه.

وبحسب رئيس البلدية، فإن كل شيء يسير على ما يرام الآن بالنسبة لعازفي الكمان الروس، حيث تمت دعوتهم للمشاركة في الحفل الموسيقي يوم 20 يوليو.

وقال رودولفو زيبرنا: "كان يجب أن يدفعوا رسوم المشاركة في المسابقة، وتكاليف الرحلة، لكن الآن ستكون على حسابنا. وسيحصلون على استجابة أكبر بكثير وجمهور عريض".

وأضاف: "يوجد اليوم تمييز ضد المهاجرين من روسيا وكل شيء روسي. وماذا بعد؟، هل يجب أن نتوقف عن قراءة كتب الأدباء الروس، ولا نتحدث عن الهندسة المعمارية والأشياء الجميلة التي ظهرت في روسيا؟".

المصدر: "نوفوستي"