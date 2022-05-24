زعيم حزب إيطالي يعلن استعداده للذهاب إلى موسكو للحديث عن السلام

أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني استعداده للذهاب إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال سالفيني في حديث خلال برنامج للقناة الأولى العامة سيبث كاملا في وقت لاحق الثلاثاء "يجب علينا جميعا الذهاب والتحدث إلى موسكو للمطالبة بوقف إطلاق النار على الأقل".

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وأضاف "أعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة الدبلوماسية.. الشيء المهم هو جلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين إلى طاولة المفاوضات".

وتابع سالفيني قائلا وفق مقتطفات من حديثه "دعونا أولا وقبل كل شيء نبحث عن المؤشرات الإيجابية.. أرفض الاعتقاد بأن الحرب ستستمر لأشهر أخرى.. وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله على أوكرانيا أن تتخلى عن بعض الأراضي.. الأب الأقدس كرر الإعراب عن استعداده للقاء بوتين.. اللقاء وجها لوجه هي أفضل وسيلة لوقف الحرب، ومن الضروري أن يكون على الطاولة بوتين من جهة وزيلينسكي من جهة أخرى".

وأشار سالفيني إلى أن هذه الأشهر الثلاثة من الحرب أرهقت الكثيرين والهدف هو إنقاذ الأرواح، مضيفا: "أعتقد أن الوقت قد حان، أفضل اللقاءات الشخصية على الحوارات عن بعد، بوسعي الذهاب للتحدث مع الرئيس بوتين ولافروف في موسكو وأعتقد أن هناك رغبة لدى الجانبين لفهم كيفية وضع حد للحرب".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية