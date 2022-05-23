الكرملين يعلق على فكرة مبادلة مسلحي "آزوف" بميدفيدشوك

استبعد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إمكانية مبادلة أسرى كتيبة "آزوف" الأوكرانية الذين استسلموا في ماريوبول، بالسياسي الأوكراني المعارضة فيكتور ميدفيدشوك المحتجز لدى كييف.

جاء ذلك في تصريحات لبيسكوف أدلى بها للصحفيين اليوم الاثنين، في معرض رده على سؤال عن وجود مسألة مبادلة مدفيدشوك على أجندة الكرملين من عدمه، بعد أن ذكر ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا، خلال زيارته إلى دونيتسك، أن موسكو ستدرس مبادرة لمبادلة ميدفيدشوك بمسلحي "آزوف" (الذين تم رفع قضية جنائية بحقهم في روسيا).

وقال بيبسكوف: "لقد سبق أن قلنا إن مدفيدشوف مواطن أوكراني، وليس له علاقة بروسيا. وهو ليس عسكريا. أما في حالة الذين استسلموا في مصنع "آزوفستال"، فنتحدث عن العسكريين ومسلحي الوحدات القومية المتطرفة. لذلك، فهذه فئتان مختلفتان تمام ومن الصعب الحديث عن أي تبادل هنا".

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في الوقت نفسه، لم يرد بيسكوف على سؤال عما إذا كان من الممكن مبادلة مسلحي "آزوف" بجنود روس، وقال: "لا استطيع الإجابة عن هذا السؤال.. عموما، عمليات التبادل مستمرة دائما بشكل أو بآخر. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا لأسباب واضحة. لكن العسكريين هم من يتولوا إدارة تفاصيل هذه العملية".

من جانبه، لم يستبعد أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، احتمال بحث مسألة تبادل الأسرى الروس مقابل الجنود الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال"، "إذا كان ذلك لا يتعارض مع المنطق".

المصدر: "نوفوستي"