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الخارجية الروسية: لا نستبعد مناقشة مسألة تبادل الأسرى من "آزوفستال"

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الخارجية الروسية: لا نستبعد مناقشة مسألة تبادل الأسرى من
Sputnik
مصنع "آزوفستال"، ماريوبول
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لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، احتمال بحث مسألة تبادل الأسرى الروس مقابل الجنود الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال"، إذا كان ذلك لا يتعارض مع المنطق.

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وصرح رودنكو للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية تبادل الأسرى الروس بالأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" تجري مناقشتها الآن: "هذا ليس من اختصاصي، لكن ربما تتم مناقشة هذا في مكان ما".

وأجاب ردا على سؤال بتوضيح ما إذا كان يعترف بإمكانية مناقشة هذا الموضوع: "أعترف بأي احتمال لا يتعارض مع المنطق".

المصدر: نوفوستي

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