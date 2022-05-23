الخارجية الروسية: لا نستبعد مناقشة مسألة تبادل الأسرى من "آزوفستال"

لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، احتمال بحث مسألة تبادل الأسرى الروس مقابل الجنود الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال"، إذا كان ذلك لا يتعارض مع المنطق.

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وصرح رودنكو للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية تبادل الأسرى الروس بالأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" تجري مناقشتها الآن: "هذا ليس من اختصاصي، لكن ربما تتم مناقشة هذا في مكان ما".

وأجاب ردا على سؤال بتوضيح ما إذا كان يعترف بإمكانية مناقشة هذا الموضوع: "أعترف بأي احتمال لا يتعارض مع المنطق".

المصدر: نوفوستي