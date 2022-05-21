دونيتسك: هناك مرتزقة أجانب بين الذين استسلموا في آزوفستال

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مرتزقة أجانب بين النازيين الذين استسلموا بعد محاصرة القوات الروسية لهم في مصنع آزوفستال بماريوبول.

وقال بوشيلين في تصريح لقناة "سولوفيف لايف" ردا على سؤال حول وجود أجانب بين النازيين الذين استسلموا في آزوفستال "حسب المعلومات الأولية، نعم كان هناك".

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وأضاف: "حتى يكون هناك أساس من الصحة، فبعد عمل المتخصصين ستكون هناك معلومات بالطبع وسيتم الكشف عنها".

ولفت إلى أن "6 مسلحين قتلوا في آزوفستال أثناء محاولتهم تفجير مستودعات للذخيرة قبل الاستيلاء عليها".

المصدر: "تاس"