عمدة ماريوبول: الحياة السلمية تعود تدريجيا إلى المدينة

قال عمدة ماريوبول كونستانتين ايفاشينكو إن الحياة السلمية بدأت بالعودة تدريجيا في ماريوبول بعد تحريرها بالكامل من القوات الأوكرانية.

وأضاف العمدة: "الوضع هادئ اليوم.. نأمل فعليا أن نحيا في الأيام القليلة المقبلة حياة سلمية تماما".

ولفت العمدة إلى أن ما يقارب 15% من المباني السكنية في المدينة دمرت بالكامل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي، تاس