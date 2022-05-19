في نداء لقيادة البلاد.. عسكريون أوكرانيون يعلنون رفضهم تنفيذ الأوامر
RT
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشكو فيه جنود في الجيش الأوكراني من قيادتهم ويرفضون المشاركة في الأعمال القتالية.
وقال عسكري وعلى خلفيته مجموعة من رفاقه، في رسالة مصورة إلى رئيس أوكرانيا ورئيس أركان الجيش: "نرفض تنفيذ المهام القتالية لأنه ليس لدينا تعزيزات ولا معدات ثقيلة. يدفعوننا إلى الموت المحقق".
وذكر العسكري أنهم أفراد من الكتيبة الثالثة للواء 115 للجيش الأوكراني، وهي وحدة كلفت بمهام قتالية في منطقة سيفيرودونيتسك الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية والتي تشهد أشرس معارك في الأيام الأخيرة.
المصدر: RT