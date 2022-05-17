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بوليانسكي: عناصر "آزوف" استسلموا بدون شروط

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بوليانسكي: عناصر
Legion-Media Anthony Behar/Sipa USA
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن عناصر فوج "آزوف" الأوكراني المحاصرين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول "استسلموا بدون شروط".

وكتب بوليانسكي على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "لم أعرف أن باللغة الانجليزية هناك مثل هذا العدد الكبير من الوسائل لنقل نبأ بسيط، مفاده أن نازيي "آزوف" استسلموا بدون شروط".

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وجاء ذلك تعليقا على مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" ورد فيه أن "القوات الأوكرانية نفذت مهمتها القتالية في ماريوبول، ويتم إجلاء المقاتلين".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيةفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أنه خلال اليوم الأخير "ألقى 265 مقاتلا من مصنع "آزوفستال" سلاحهم، بمن فيهم 51 جريحا بحالة خطيرة".

وأضافت أنه تم نقل جميع المحتاجين للعلاج الطبي إلى المستشفى في نوفوآزوفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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