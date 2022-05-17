الدفاع الروسية: استسلام 265 مسلحا كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 51 بجروح خطيرة، وألقوا أسلحتهم، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

وجاء في البيان اليوم لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ83:

- خلال الـ24 ساعة الماضية، ألقى 265 مسلحا أسلحتهم واستسلموا، من بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة، بعدما كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال في ماريوبول، وتم إرسال المصابين لتلقي العلاج في مستشفى في مدينة نوفوازوفسك، جمهورية دونيتسك الشعبية.



-دمرت صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" مستودعات لأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أمريكية وأوروبية، بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف

-دمرت صواريخ أرضية وبعيدة المدى عالية الدقة احتياطيات القوات الأوكرانية على أراضي مراكز التدريب بمنطقة سومي ومنطقة تشيرنيهيف.

-أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما في ذلك اللواء الآلي 30 في منطقة باخموط، و28 منطقة تجمع عسكرية، ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

-تمت تصفية أكثر من 470 مسلحا متطرفا، وتم تعطيل 68 وحدة من المعدات العسكرية.

-تم تدمير محطة فرعية للطاقة بالقرب من محطة سكة حديد ميريفا في منطقة خاركيف، كانت تقوم بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الولايات المتحدة والدول الغربية لاستهداف دونباس.



-ضرب الطيران الروسي والالقوات الروسية، 9 مراكز قيادة أوكرانية، و93 منطقة تجمع عسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للذخيرة في في منطقة ميكولايف.



-أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 6 مواقع قيادة، و 224 منطقة تجمع عسكرية ومراكز للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و 12 بطارية مدفعية وهاون، وأربع بطاريات من طراز BM-21 غراد، ومحطتي رادار.



-أسقطت الدفاعات الجوي الروسية 23 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 قذائف صاروخية من راجمات "سميرتش".



-اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 قذائف صاروخية من راجمات "سميرتش". أطلقها المتطرفون نحو المناطق السكنية في خيرسون.





المصدر:RT