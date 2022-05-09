كامالا هاريس تجري تعديلات في فريقها قبيل انتخابات التجديد النصفي

أفاد موقع "أكسيوس" بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عينت إيرين ويلسون، في منصب نائبة رئيس موظفيها، وأنها ستنضم رسميا إلى فريقها يوم 31 مايو.

وتنضم ويلسون إلى مكتب هاريس، بعد استقالة سلفها مايكل فوكيس، وإجراء عدد من التعيينات الأخرى في مكتب نائب الرئيس قبيل انتخابات التجديد النصفي في خريف 2022.

هذا وشغلت ويسلون منصب المديرة السياسية لحملة الرئيس جو بايدن في عام 2020، وعملت في حملات وطنية وحملات على مستوى الولاية، وكانت موظفة في مجلس الشيوخ الأمريكي وموظفة في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. كما عملت مؤخرا كنائبة مدير في مكتب البيت الأبيض للاستراتيجية السياسية والتواصل.

وقد سبق فوكيس في ترك العمل في مكتب هاريس خلال عامها الأول في المنصب، كل من مديرة الاتصالات في مكتبها آشلي إتيان، والمتحدثة الرئيسية باسمها وكبيرة مستشاريها سيمون ساندرز، بالإضافة إلى آخرين.

المصدر: "أكيسوس"