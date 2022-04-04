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استطلاع للرأي: كامالا هاريس لا تحظى بشعبية وغير مؤهلة

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استطلاع للرأي: كامالا هاريس لا تحظى بشعبية وغير مؤهلة
Globallookpress
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كشف استطلاع جديد للرأي أجرته شركة "راسموسن" الأمريكية لاستطلاعات الرأي، أن المستطلعين يرون في كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها "غير مؤهلة ولا تتمتع بالشعبية".

وحسب الاستطلاع فإن 54٪ لا يعتقدون أن هاريس مؤهلة لتكون رئيسة للولايات المتحدة، و45٪ يرون أن هاريس "غير مؤهلة على الإطلاق" لتولي منصب الرئيس.

كما أن الناخبين لديهم رأي سلبي تجاه هاريس، حيث أن 40٪ فقط يرون أن أداء هاريس إيجابي مقارنة بـ56٪ ممن يرون العكس.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت أفادت تقارير بأن عددا كبيرا من الموظفين في مكتب هاريس قدموا استقالاتهم، وكان آخرهم مايكل فوكيس، الذي يشغل منصب نائب رئيس موظفي هاريس منذ أن تولت منصبها، والذي قدم استقالته اليوم الاثنين.

وقال فوكيس في كتاب الاستقالة، إنه سيبقى في منصبه حتى آخر شهر مايو المقبل "لضمان انتقال سلس".

وقد سبق فوكيس في ترك العمل في مكتب هاريس خلال عامها الأول في المنصب، كل من مديرة الاتصالات في مكتبها آشلي إتيان، والمتحدثة الرئيسية باسمها وكبيرة مستشاريها سيمون ساندرز، بالإضافة إلى آخرين.

المصدر: "واشنطن إكزامينر" +"الإندبندنت"

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