استطلاع للرأي: كامالا هاريس لا تحظى بشعبية وغير مؤهلة

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته شركة "راسموسن" الأمريكية لاستطلاعات الرأي، أن المستطلعين يرون في كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها "غير مؤهلة ولا تتمتع بالشعبية".

وحسب الاستطلاع فإن 54٪ لا يعتقدون أن هاريس مؤهلة لتكون رئيسة للولايات المتحدة، و45٪ يرون أن هاريس "غير مؤهلة على الإطلاق" لتولي منصب الرئيس.

كما أن الناخبين لديهم رأي سلبي تجاه هاريس، حيث أن 40٪ فقط يرون أن أداء هاريس إيجابي مقارنة بـ56٪ ممن يرون العكس.

Coming Up Today:@JoeBiden daily presidential job approval is - back up.



Kamala Harris: VP Still Not Popular



After more than a year in office, Vice President Kamala Harris remains unpopular with voters. pic.twitter.com/cyZ1A33sC0 — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) April 4, 2022

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت أفادت تقارير بأن عددا كبيرا من الموظفين في مكتب هاريس قدموا استقالاتهم، وكان آخرهم مايكل فوكيس، الذي يشغل منصب نائب رئيس موظفي هاريس منذ أن تولت منصبها، والذي قدم استقالته اليوم الاثنين.

وقال فوكيس في كتاب الاستقالة، إنه سيبقى في منصبه حتى آخر شهر مايو المقبل "لضمان انتقال سلس".

FOX confirms @VP Harris’s Deputy Chief of Staff Michael Fuchs is leaving the administration. Email from Michael Fuchs to the Office of the Vice President staff: pic.twitter.com/z3fAlBDFBh — Pat Ward (@WardDPatrick) April 4, 2022

وقد سبق فوكيس في ترك العمل في مكتب هاريس خلال عامها الأول في المنصب، كل من مديرة الاتصالات في مكتبها آشلي إتيان، والمتحدثة الرئيسية باسمها وكبيرة مستشاريها سيمون ساندرز، بالإضافة إلى آخرين.

المصدر: "واشنطن إكزامينر" +"الإندبندنت"