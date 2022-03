كتاب جديد يكشف عن توترات بين فريقي الرئيس الأمريكي ونائبته

كشف كتاب جديد عمل مراسلو صحيفة "نيويورك تايمز" على إعداده، عن توترات بين فريقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

والكتاب الذي يحمل عنوان "This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future"، من تأليف جوناثان مارتن وأليكس بيرنز، يسلط الضوء على مخاوف هاريس بشأن منصبها بالتحديد.

ووصف الكتاب العلاقة بين بايدن وهاريس بأنها "ودية ولكنها ليست وثيقة" وأن "وجبات الغداء الأسبوعية افتقرت إلى العمق الحقيقي للعلاقة الشخصية والسياسية".

وحسب الكتاب، ألقت كيت بيدينغفيلد، مديرة الاتصالات في مكتب بايدن، باللوم على هاريس مباشرة في التوتر، مشيرا إلى أنه "خلال لقاءات حصلت على انفراد، أشارت بيدينغفيلد إلى أن منصب نائب الرئيس لم يكن المرة الأولى في مسيرة هاريس السياسية التي لم ترق إلى مستوى التوقعات العالية".

ولفتت بيدينغفيلد إلى أن "مكتبها (هاريس) في مجلس الشيوخ كان فوضويا وحملتها الرئاسية كانت فاشلة"، معتبرة أن "المشكلة ربما لم تكن في طاقمها"، بحسب الكتاب.

هذا وانتقدت بيدينغفيلد ما جاء في الكتاب، قائلة: "حقيقة أن لا أحد عمل في هذا الكتاب، تكلف عناء الاتصال للتحقق من صحة هذا الادعاء غير المنسوب يخبرك بما تحتاج إلى معرفته"، مضيفة: "نائبة الرئيس هاريس تشكل مصدر قوة في هذه الإدارة وأنا أكن أقصى درجات الاحترام للعمل الذي تقوم به كل يوم لدفع البلاد إلى الأمام".

المصدر: The Hill