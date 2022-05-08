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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت بصاروخ تكتيكي مدينة في مقاطعة خيرسون (فيديو)

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية وجهت أمس السبت ضربة بمنظومة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو" ضد السكان المدنيين في مدينة غولايا بريستان في مقاطعة خيرسون.

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وسائل إعلام: قوات كييف استهدفت مدينة في مقاطعة خيرسون بصاروخ
وسائل إعلام: قوات كييف استهدفت مدينة في مقاطعة خيرسون بصاروخ "توتشكا"

وقالت الوزارة صباح اليوم الأحد إن "العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شنوا هجوما صاروخيا إجراميا على بلدة غولايا بريستان بمقاطعة خيرسون، مما عرض حياة المدنيين للخطر".

وأوضحت الوزارة أن الضربة التي استهدفت منطقة منازل خاصة، أدت إلى تدمير منزل تعيش فيه أسرة مع طفل، بشكل كامل، فيما ألحقت أضرار بعشرة منازل أخرى.

المصدر: "نوفوستي"

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