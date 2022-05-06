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الهند ترد بحدة على تعليق سفير هولندا في بريطانيا

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الهند ترد بحدة على تعليق سفير هولندا في بريطانيا
Sputnik
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رد ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة، بحدة اليوم على دعوة سفير هولندا في بريطانيا، إلى نيودلهي لاحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب السفير، الجانب الهندي بالتوقف عن الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال بحث الوضع في أوكرانيا.

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في وقت سابق نشر المندوب الهندي في تغريدة على تويتر، شريط فيديو تضمن كلمته الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا. وفيه رحب المندوب الهندي، بالجهود المبذولة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا. وظهر تحت الفيديو، تعليق للسفير الهولندي في بريطانيا كاريل فان أوستروم، قال فيه: "يجب عليكم عدم الامتناع عن التصويت [عند النظر] في الجمعية العامة [في موضوع الوضع في أوكرانيا]. احترموا ميثاق الأمم المتحدة".

وجاء في رد المندوب الهندي: "لا داعي لفرض الوصاية علينا".

المصدر: تاس

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