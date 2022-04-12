هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

أعلنت سلطات الجمارك الهولندية اليوم الثلاثاء: أنها احتجزت 20 يختا في ورش بناء سفن في هولندا بعد فرض عقوبات على روسيا وبيلاروس.

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان أنه "إثر العقوبات التي فرضت على روسيا وبيلاروس وضعت الجمارك تحت الرقابة المشددة 20 يختا في تسع ورش لبناء السفن"، مضيفة: "بما أنها تحت الرقابة المشددة لا يسمح بتسليم هذه اليخوت العشرين أو نقلها أو تصديرها".

وبينت أنه "ثبت أن اثنين من هذه اليخوت على ارتباط بشخص يرد اسمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي"، وفتح تحقيق بشأن يخت آخر.

و14 من هذه السفن في طور البناء فيما ثمة يختان مخزنان وأربعة قيد الصيانة. ويرواح طول هذه اليخوت بين 8,5 أمتار و120 مترا.

وكانت السلطات الجمركية الهولندية أعلنت الأربعاء احتجاز 14 يختا. وأعلنت دول اوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت تستهدفها العقوبات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: "أ ف ب"