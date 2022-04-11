موسكو: إدراج الاتحاد الأوروبي شركات الطيران الروسية في قائمته السوداء لن يؤثر على سلامة الرحلات

أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية أن قرار المفوضية الأوروبية إدراج شركات الطيران الروسية في "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي لن يؤثر على سلامة رحلات هذه الشركات.

وقالت الوكالة في بيان لها إن "قرار المفوضية الأوروبية إدراج شركات الطيران الروسية في ما يسمى بالقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لن يؤثر على سلامة شركات الطيران لدينا".

إقرأ المزيد

وأضافت أن هذا القرار "شاهد على استمرار سياسة الإجراءات الأوروبية غير الودية الأحادية التي تنتهك أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الثنائية، وتؤكد فقط رغبة أوروبا في تعزيز الحصار الجوي" على روسيا".

وتابعت أن هذه الإجراءات التقييدية التي اتخذت غيابيا لا تستند إلى أي أسباب تتعلق بالحالة الفنية لأسطول الناقلات الجوية الروسية، والحفاظ على صلاحية هذه الطائرات للطيران، وتنفيذ معاملات التأجير".

ولفتت إلى أن جميع الطائرات تمتثل لمعايير صلاحية الطيران، وتخضع لصيانة دورية ضمن الحدود الزمنية التي يحددها برنامج الصيانة.

المصدر: "تاس"