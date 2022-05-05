قناة: إطلاق نار بالقرب من نقطة تفتيش على حدود ترانسنيستريا مع أوكرانيا

نقلت "تي إس في" التلفزيونية، عن سكان محليين، القول إنه وقع إطلاق نار بالقرب من نقطة تفتيش كوتشورغان على حدود جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها مع أوكرانيا.

وأضافت القناة: "قال مصدر في وكالات إنفاذ القانون في ترانسنيستريا إن إطلاق نار عشوائي وقع بالفعل على أراضي أوكرانيا بالقرب من قرية بافلوفكا. ووقع الحادث بالقرب من قرية كوتشورغان، في منطقة جسر السكة الحديد، الذي تم تفجيره في 4 مارس".

ويشار إلى أن المنطقة كانت قد شهدت في أبريل الماضي، وقوع ثلاث هجمات إرهابية، استهدفت مبنى وزارة أمن الدولة في الجمهورية غير المعترف بها في مدينة تيراسبول، وبالقرب من وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني، وعلى برج مركز للإذاعة والتلفزيون بالقرب من قرية ماياك.

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ووفقا لرئيس جمهورية ترانسنيستريا فاديم كراسنوسيلسكي، تؤدي آثار منظمي الانفجارات إلى أوكرانيا.

في ذات الوقت تزعم السلطات في مولدوفا، بأن سبب هذه الحوادث هو المواجهات والخلافات في داخل ترانسنيستريا.

المصدر: نوفوستي