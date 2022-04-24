النمسا: لا يجوز عرض عضوية الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا

أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، في تصريح خلال قمة وسائل الإعلام الأوروبية في ليخ أم آرلبيرغ، عن اعتقاده بعدم ضرورة عرض عضوية الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن الوزير، قوله إنه لا يجوز أن تحصل أوكرانيا على وضع مرشح في يونيو، كما يتوقع رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للوزير النمساوي، هناك بعض الدول في غرب البلقان، قطعت شوطا أطول بكثير للوصول إلى وضعها كمرشح.

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وكتبت صحيفة Heute، أن الوزير النمساوي لا يرى ضرورة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى في المستقبل.

وحسب اعتقاده، يجب أن تكون هناك نماذج أخرى لتقارب كييف مع أوروبا - في إطار اتفاقية موقعة بالفعل، بالإضافة إلى الاندماج في فضاء اقتصادي مشترك.

المصدر: سبوتنيك