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خلف المتاريس.. زيلينسكي يوقع طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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أفادت قناة "تيليغرام" التابعة للبرلمان الأوكراني يوم الاثنين بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقع على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت القناة: "لقد وقع زيلينسكي طلبا لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

ونشر البرلمان الأوكراني صورا وثقت لحظة توقيع زيلينسكي طلب الانضمام، حيث ظهر في إحدى الصور وخلفه أكياس من الرمل يختبئ وراءها جنوده.

خلف المتاريس.. زيلينسكي يوقع طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
خلف المتاريس.. زيلينسكي يوقع طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لها الحق في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوجه مرة أخرى بطلب قبول أوكرانيا بشكل عاجل في التكتل.

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وقال: "نناشد الاتحاد الأوروبي قبول انضمام أوكرانيا العاجل بموجب إجراء خاص جديد".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن اللحظة الحاسمة قد حلّت "لوقف سنوات من المناقشات" واتخاذ قرار بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

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