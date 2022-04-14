لافروف: دعم واشنطن وبروكسل لنظام كييف بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن دعم واشنطن وبروكسل للنظام في كييف، بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الدعم غير المشروط لسلطات كييف وللمتطرفين في أوكرانيا من قبل واشنطن وبروكسل، أصبح تتويجا للنهج السياسي المعادي لروسيا الذي تنتهجه الدول الغربية.

وأوضح أن الدول الغربية تسعى من خلال هذا النهج السياسي إلى خلق مناهضين لروسيا.

كذلك اتهم لافروف الدول الغربية بالسعي إلى قطع قنوات الحوار العادية.

المصدر: تاس