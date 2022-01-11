بيانات حكومية بريطانية: كورونا سبب وفاة أكثر من 175 ألف شخص

أظهرت بيانات حكومية بريطانية أن أكثر من 175000 شخص في المملكة المتحدة، سجلت على شهادات وفاتهم أن سبب الوفاة هو كوفيد-19، وذلك منذ بداية جائحة كورونا.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، تم تسجيل ما مجموعه 176035 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك جميع الحالات التي تم فيها ذكر كوفيد-19 في شهادة وفاة شخص ما، إما كسبب رئيسي للوفاة أو كعامل مساهم.

8,477 deaths were registered in England and Wales, week ending 31 Dec 2021 (Week 52).



This was

▪4,536 fewer than week 51

▪523(6.6%) more deaths than the five-year average



Death registrations were affected by Christmas and Boxing Day Bank Holidays https://t.co/XkYL1F9ye2pic.twitter.com/xvvC2uBCPo — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) January 11, 2022

وقال المكتب إنه تم تسجيل 8477 حالة وفاة في إنجلترا وويلز، في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وتجاوز العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 50000 في 22 مايو 2020، ووصل إلى 100000 في 6 يناير 2021 و150000 في 8 مارس 2021.

وتجاوز عدد الوفيات 100000 في 22 يناير 2021 ووصل إلى 150000 في 6 يناير من هذا العام.

المصدر: "الإندبندنت"