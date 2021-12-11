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رئيسي منتقدا تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة وإسرائيل: التطبيع لا يوفر الأمن لها ولا لإسرائيل

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رئيسي منتقدا تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة وإسرائيل: التطبيع لا يوفر الأمن لها ولا لإسرائيل
Reuters Didor Sadulloev
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
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انتقد الرئيس الإيراني، براهيم رئيسي، اليوم السبت، تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة وإسرائيل، معتبرا أن "التطبيع لا يوفر الأمن لهذه الدول ولا للنظام الصهيوني".

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وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء بعثات إيران في الدول المجاورة، أوضح إبراهيم رئيسي أن "هذه الدول تحاول تطبيع علاقاتها مع الصهاينة من جهة وتجعل الكيان الصهيوني قريبة من حدودنا من جهة أخرى"، مشددا على أن "تواجد الكيان الصهيوني في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد".

وأكد رئيسي أن علاقة طهران مع دول الجوار من أجل مواجهة الحظر وإبطال مفعولها، هي حركة استراتيجية بالنسبة لسياستنا الخارجية وليست تكتيكا"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الخير لدول المنطقة والتعامل معها في مختلف المجالات سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: "إيرنا"

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